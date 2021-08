Mariah Carey sogna il Natale anche ad agosto

C'è una domanda alla quale è facilissimo rispondere: qual è il periodo dell'anno preferito da Mariah Carey? La risposta è: naturalmente quello natalizio.

E' allora infatti che in ogni radio del globo risuona la sua hit più nota "All I Want for Christmas Is You". Con contorno di babbi natale in costume rosso vivo, renne, fiocchi di neve e regali sotto l'albero. Lo scorso anno Mariah è stata anche protagonista di un'acclamata serata tv natalizia, in cui ad affiancarla c'erano anche Ariana Grande e Jennifer Hudson. Insieme, le tre grandi voci avevano intonato "Oh Santa!".

Non c'è da stupirsi dunque se anche adesso, in piena estate, Mariah pensi e ripensi al Natale. Con nostalgia, con affetto, con rimpianto. E, quando il desiderio si fa davvero intollerabile, ecco che Mariah non ci pensa su neanche un attimo. E pubblica un video in cui parla già del Natale prossimo venturo. Con tanto di entusiastico annuncio di grandi sorprese in arrivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mariah Carey (@mariahcarey)

Al 25 dicembre 2022 mancano ancora 4 mesi abbondanti. Ma niente paura, Mariah: il Natale arriverà...

(foto Getty Images)