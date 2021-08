I Duran Duran pubblicano il nuovo singolo: il video!

I Duran Duran hanno pubblicato il secondo singolo tratto dal nuovo album "Future Past", in arrivo il 22 ottobre.

La nuova canzone si intitola "More Joy" e vede i Duran collaborare con la band giapponese CHAI

Nick Rhodes ha raccontato come la canzone sia nata grazie a una jam session tra i Duran Duran, Graham Coxon (Blur) e il produttore Erol Alkan: «Era un brano così diverso dal solito, all'inizio non eravamo sicuri che si adattasse a noi... mi faceva pensare a quei videogiochi giapponesi di una volta, cosa che mi ha rassicurato. Così, abbiamo cominciato a cantare "more joy", che è diventata la vera chiave del brano».

Nick Rhodes ha anche rivelato che è stata di Simon Le Bon l'idea di chiamare la rock band giapponese dei CHAI a collaborare:«la loro energia e il loro senso del divertimento vi incanteranno».

(Foto Getty Images)