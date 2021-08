6 curiosità su Pat Metheny

Pat Metheny (nome completo Patrick Bruce Metheny) è nato a Lee's Summit, Kansas City, il 12 agosto 1954.

Chitarrista e compositore, è tra gli artisti jazz più apprezzati, per il suo stile inconfondibile.

Ecco 6 curiosità sul suo conto

1- Ha iniziato a suonare la tromba a otto anni; 4 anni dopo è passato alla chitarra quattro anni dopo. All’età di 15 anni già suonava con i migliori musicisti jazz di Kansas City.

2 - E' stato insegnante all’Università di Miami e al celebre Berklee College of Music di Boston.

3 - E' stato uno dei primi musicisti jazz a fare un uso professionale dei sintetizzatori.

4 - nel corso della sua carriera ha ricevuto 20 Grammy Award.

5 - Ha collaborato con David Bowie in "This Is Not America".

6- Nel 1995 ha suonato in tour con Pino Daniele.



