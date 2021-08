4 curiosità su Tori Amos

Tori Amos è nata il 22 agosto 1963 con il nome di Myra Ellen Amos. Compositrice, cantautrice, pianista e produttrice discografica, ha sbalordito il pubblico internazionale con l'album del 1992 "Little Earthquakes" (2 milioni di copie vendute negli Stati Uniti e 5 milioni in tutto il mondo). Tra gli altri album di sucecsso, "Under the Pink", "Boys for Pele", "From the Choirgirl Hotel", "To Venus and Back","Scarlet’s Walk".

Ecco 4 curiosità sul suo conto:

1 - Ha vinto a soli 5 anni una borsa di studio per il Peabody Conservatory di Baltimora. Sei anni dopo, è stata espulsa perché suonava ad orecchio le canzoni di John Lennon e dei Doors.

2 - Ha recitato nella soap opera del 1987 “Trial by Jury” e in uno spot televisivo per i cereali Kellogg’s.

3 - E' tra i personaggi del romanzo "Stardust" (nei panni di un albero parlante) del noto scrittore e suo amico Neil Gaiman.

4 - Ha registrato l'album “Under the Pink” nella casa di Hollywood dove Sharon Tate fu uccisa dalla setta di Charles Manson.

(Foto Getty Images)