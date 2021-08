5 curiosità su Annalisa

Annalisa Scarrone è nata a Savona il 5 agosto 1985. A lanciarla è stata la decima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Annalisa si è classificata seconda e ha vinto anche il Premio della Critica.

Ha anche partecipato a numerosi Festival di Sanremo.

Ecco 5 curiosità che la riguardano:

1 - Da bambina ha studiato chitarra, pianoforte e flauto traverso.

2 - Si è laureata in fisica a Torino, con voto finale di 96. La sua tesi era sulle pompe di calore geotermiche. Ha anche condotto "Tutta Colpa di Einstein – Quelli del Cern",programma televisivo di divulgazione scientifica.

3- Ha recitato nel film "Babbo Natale non viene da Nord" di Maurizio Casagrande, in cui era una cantante continuamente scambiata per... Annalisa! Il film olandese "Tooscanse Bruiloft" contiene le sue canzoni "Tutto sommato", "Capirai" e "Non so ballare"; la canzone "Pirati" è nel film "L’Era Glaciale 4".

4 - Ha scritto l’inno per la Carcarese, la squadra di calcio del suo paese.

5 - ha una vera passione per i gatti.

(foto Getty Images)