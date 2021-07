Madonna festeggia i 35 anni di True Blue

Madonna festeggia i 35 anni del suo classico album ‘True Blue", con una nuova ristampa digitale.

Il terzo album della popstar fu pubblicato nel 1986: conteneva una pioggia di hit single. L'album ha compiuto 35 anni a giugno. Il 30 luglio, miss Ciccone ha ripubblicato il disco nel suo formato originale, con altre 9 tracce.

Sono inclusi gli extended mix di "Papa Don't Preach", "True Blue", "Open your Heart" e "La Isla Bonita", insieme a ulteriori remix e a brani strumentali. ‘True Blue", che venne anticipato dal singolo "Live to Tell", regalò a Madonna il suo secondo record di vendite nel Regno Unito e negli USA: mentre ogni singolo raggiunse la vetta delle classifiche in entrambe le nazioni.

(Foto Getty Images)