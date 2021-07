Cesare Cremonini e il suo grazie speciale a Federica Pellegrini

Federica Pellegrini ha fatto la storia. La campionessa italiana ha infatti disputato a Tokyo il suo ultimo 200 stile libero, nella sua quinta finale olimpica consecutiva nella stessa specialità. Un'impresa che prima d'ora era stata appannaggio del solo grande campione Michael Phelps. La Pellegrini è la prima donna in assoluto a potersi fregiare di questo titolo.

Quella di Federica nel nuoto è stata davvero una carriera entusiasmante e meravigliosa, ricca di soddisfazioni, davvero speciale. E sicuramente l'atleta ci riserverà molte altre sorprese.

Intanto, a ringraziarla con parole davvero emozionanti è stato Cesare Cremonini, con un lungo post pubblicato sulla sua pagina Instagram.

«Esistono sportivi di grande esperienza che hanno vinto moltissimo per la loro fame di risultati e che hanno entusiasmato milioni di tifosi, poi la passione che li ha guidati nella storia supera i confini delle carriere e persino i tantissimi verdetti e medaglie esposti in bacheca. La passione li porta a scontrarsi persino con avversari di seconda o terza generazione, inevitabilmente fortissimi anche “per colpa” loro. Le pagine di storia in questi attimi si trasformano in classici.

L’amore incondizionato di alcuni campioni (Federica, Valentino e non solo..) per il proprio sport è così totale e coerente da riuscire nell’impresa ben più difficile di proteggerlo, così mentre loro contano gli anni che si accumulano il loro sport allunga la sua vita e miracolosamente ringiovanisce, lasciando un’eredità inestimabile per i giovani nati quando queste icone erano già in cima al mondo. Mentre qualcuno ancora goffamente si chiede “vincerà ancora?”, “perderà?” senza accorgersi che sono ormai domande vuote, lo sport nazionale è migliorato in così tanti modi che spontaneamente a me viene solo da dire grazie. Si dice banalmente che quando un campione tocca l’apice della propria attività agonistica poi inevitabilmente inizi la sua parabola discendente, pronto come farebbero in tanti già a guardarsi indietro. Invece per le leggende è proprio lì che il panorama si mostra in tutta la sua bellezza. Grazie Fede!»

Un grazie davvero speciale, che tocca profondamente il cuore.

