9 splendide canzoni per un viaggio musicale negli Stati Uniti

il viaggio coast to coast attraverso gli Stati Uniti è davvero un'esperienza mitica, da provare almeno una volta nella vita. In attesa di poter tornare a viaggiare senza pensieri, è possibile farlo con la fantasia.

Aiutati dalle atmosfere uniche di queste 9 grandi canzoni.

Sittin’ on the Dock of the Bay - Otis Redding

Una celebre canzone che racconta le atmosfere di Savannah, in Georgia. Composta nel 1968, fu scritta poco prima della morte dell'artista in un incidente aereo.

Say it Loud, I’m Black and I’m Proud - James Brown

Un brano che racconta le lotte contro la segregazione razziale e ci porta ad Atlanta, ancora in Georgia. La canzone fu scritta nel 1969

I’m a Man - Bo Diddley

La canzone ci porta a Memphis, Tennessee, dove si trova il Museo sui Diritti Civili. In esposizione, anche le foto in cui gli afroamericani protestano mostrando i cartelli con la scritta "I am a man" (Io sono un uomo).

Blue Suede Shoes - Elvis Presley

Ancora Memphis, città in cui Elvis mosse i suoi primi passi musicali. La canzone è del 1956

Crossroads Blues - Robert Johnson

Canzone celeberrima. Si narra che il grandissimo bluesman Robert Johnson, all'incrocio tra la Highway 61 e la Highway 49, incontrò il diavolo e gli vendette la sua anima in cambio del talento nel suonare la chitarra. L'autostrada Highway 61, che collega Memphis a New Orleans è anche chiamata The Blues Highway. E a Clarksdale, Mississippi, cittadina toccata dalla highway, si trova anche il Ground Zero Blues Club, noto locale dell'attore Morgan Freeman.

Rollin’ Stone - Muddy Waters

Un brano che fa rivivere le atmosfere anni Cinquanta del Mississippi

Highway 61 Revisited - Bob Dylan

Ancora Highway 61, cantata da un grande della musica

Oye Como Va - Santana

Tutto il talento di Santana per assaporare le atmosfere di Tucson, Arizona

Surfin’USA - The Beach Boys

Non si poteva che chiudere con Los Angeles e la maestosità dell'Oceano Pacifico. Surfando con i Beach Boys.

(Foto Getty Images)