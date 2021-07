Adele a Las Vegas. Con Celine Dion

Dopo tanto attendere, parrebbe che Adele sia pronta per un residency show a Las Vegas. La cantante di “Rolling in the Deep” potrebbe firmare per una serie di concerti nella cosiddetta Sin City da gennaio 2022.

La fonte riferisce: “Avevamo condiviso l’anticipazione che Celine Dion avrebbe fatto una serie di spettacoli al Resorts World un anno prima che fosse annunciato ufficialmente, ora abbiamo un’altra voce succosa: un residency show di Adele, anche lei al Resorts World”.

La stessa fonte dice che l’artista britannica sarebbe stata in precedenza in trattative con il resort Wynn per un residency da 500.000 dollari a spettacolo… ecco, con il Resorts World pare abbia raggiunto un accordo ancora più redditizio.

E il residency show a Las Vegas della cantante molto probabilmente presuppone un disco nuovo che potrebbe uscire entro la fine di quest’anno, giusto in tempo per poter dare il via alla serie di concerti nella città del peccato.

