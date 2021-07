P!nk sostiene le atlete della nazionale norvegese insorte contro il bikini: pago io le multe!

Pink scende in campo in difesa della nazionale femminile norvegese di pallamano da spiaggia contro il bikini sessista! La cantautrice e attrice americana si è offerta di pagare tutte le multe che le atlete hanno ricevuto e riceveranno per aver scelto di non indossare il classico micro bikini in una gara ufficiale, per vestire invece dei pantaloncini.

Su Twitter l’artista da quasi 32milioni di follower scrive anzi che a essere multata dovrebbe essere la federazione europea di pallamano, per sessismo…

I’m VERY proud of the Norwegian female beach handball team FOR PROTESTING THE VERY SEXIST RULES ABOUT THEIR “uniform”. The European handball federation SHOULD BE FINED FOR SEXISM. Good on ya, ladies. I’ll be happy to pay your fines for you. Keep it up.