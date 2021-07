Lady Gaga, la pizza fatta in casa e quell'errore fatale

Lady Gaga è da sempre fiera delle sue origini italiane (non a caso, di cognome fa Germanotta). E adesso ha voluto dimostrare che buon sangue non mente, cimentandosi in una ricetta che il mondo intero invidia al nostro paese: la pizza.

Magari ricordando le deliziose pizze mangiate in Italia, dove è stata ultimamente, per le riprese del film di Ridley Scott "House of Gucci", Lady Gaga ha provato a realizzare in casa la sua versione della classica Margherita.

Così, tra macchina impastatrice e frullatore. l'artista ha mostrato in video come realizzare una perfetta pizza italiana. Peccato che a rovinare un po' il tutto sia stato il tocco finale che Gaga ha voluto donare alla sua creazione gastronomica.

Infatti, non appena estratta la pizza fumante dal forno, l'artista ha pensato bene di spalmarvi sopra delle belle pennellate di passata di pomodoro... Errore che non è sfuggito ai fan italiani di Lady Gaga e della pizza.

Vedremo se la prossima volta Gaga rimedierà all'errore...

(Foto Getty Images)