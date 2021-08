Mick Jagger e le sue 4000 conquiste. E oltre

Mick Jagger è tra i musicisti più celebri e amati. E anche più vitali: a 78 anni è più energico e in forma che mai. Oltre che per il suo talento, Jagger è noto anche per il suo fascino. Si è sposato due volte, è padre di 8 figli, nonno di 5 nipoti, bisnonno della piccola Ezra Key, e, a sentire quanto riporta sul suo conto il giornalista statunitense Christopher Andersen nel libro "Mick: The Wild Life and Mad Genius of Jagger", avrebbe anche avuto oltre 4000 relazioni. Come Andersen ne sia certo, difficile dirlo. Ma sicuramente, tra le conquiste di Jagger ci sono anche alcune celebrità.

Fa notizia in realtà una delle poche che gli disse no. Pattie Boyd, moglie di Eric Clapton (e prima di Clapton, anche di George Harrison), disse no al corteggiamento di Jagger. Non ne volle proprio sapere. Cedette invece una fidanzata di Clapton, Carla Bruni, molto prima che diventasse madame Sarkozy. Clapton ricorda ancora di aver chiesto a Mick di lasciar perdere Carla: «Ti prego, Mick», gli disse «Non questa. Credo di esserne innamorato». Ma Jagger conquistò la Bruni. E Clapton soffrì molto: «L'ossessione per Mick e Carla mi attanagliò per tutto l'anno. Ci furono alcuni momenti orribili quando mi ritrovai a essere ospite degli Stones in un paio di show, sapendo che lei era nascosta sullo sfondo».

Secondo Andersen, anche Madonna, quando non era ancora celebre, ma era solo una ragazza che voleva sfondare nel mondo dello spettacolo, ebbe una relazione con Jagger.

Alla lista non manca Angelina Jolie, che recitò nel video dei Rolling Stones "Anybody Seen My Baby"(dall'album del 1997

“Bridges to Babylon”).

Pare che inizialmente Angelina abbia detto no a Mick (era anche sposata con Jonny Lee Miller), ma, dopo una serratissima corte, accettò di uscire con l'artista. La loro relazione durò un paio d'anni, anche se, sempre secondo Andersen, Mick non le fu fedele, anzi, durante una festa, lasciò Angelina per andar via con l'attrice Farrah Fawcett , star del telefilm "Charlie's Angels"...

(Nella foto Getty Images Mick Jagger e la seconda moglie Jerry Hall)