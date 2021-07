Bono e una carriera da solista? Per gli U2 nessun problema

Siamo abituati a immaginare Bono e gli U2 come se fossero una sola cosa. Difficile immaginare il loro suono senza l'uno o gli altri. D'altronde, la band irlandese è attiva fin dal 1976 e da allora, sempre in sintonia, ci ha regalato album indimenticabili e grandi emozioni.

Ma se Bono, il più istrionico della band, pensasse di dedicarsi a una carriera da solista? Riesce difficile immaginarlo, effettivamente. Ma per la band non sarebbe un problema, almeno secondo le parole del bassista Adam Clayton, che, parlando durante un episodio del podcast Rockenteours, ha dichiarato: «Se Bono volesse fare un disco da solista, lo incoraggerei e sicuramente anche tutti gli altri lo farebbero».

Sarà vero? Per ora non esiste in effetti alcuna notizia in proposito e dunque al momento si tratta soltanto di un'ipotesi. Vedremo Bono da solo su un palco? Chi lo sa.

Ben più certe sono altre notizie rivelate da Clayton, che ha dichiarato che gli U2 hanno partecipato con una canzone al film d'animazione "Sing 2".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da U2 (@u2)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da U2 (@u2)

Inoltre, potrebbe essere in uscita un album di sole canzoni acustiche, che i componenti degli U2 hanno registrato come sfida. Il bassista ha anche accennato alle difficoltà che la band ha incontrato durante il lockdown, quando si è potuta incontrare solo grazie a Zoom: «Sono conosciuto come un genio della tecnologia, ma fondamentalmente è perché so come riparare la stampante. Questo per dire delle mie capacità tecnologiche, ma dire che mi pone su un livello completamente diverso rispetto a tutti gli altri nella band si dovrebbe spiegare con cosa si ha a che fare, quindi sì, a volte è stato difficile».

(Foto Getty Images)