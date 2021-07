Pat Metheny: il nuovo album arriva a settembre!

Ottime notizie per tutti i fan del grande Pat Metheny: il 10 settembre esce infatti il suo nuovo album, intitolato “Side-Eye NYC (V1.IV)”.

Al disco collaborano numerosi musicisti scelti con gran cura da Pat Metheny tra i talenti più innovativi e interessanti della scena musicale di New York. Nel disco si trovano dei brani originali e splendide rivisitazioni di alcune delle composizioni più amate dell'artista, tra cui “Timeline”.

Ad anticipare l'album è stato “It Starts When We Disappear”.

Metheny partirà anche per un tour di ben 100 date, di cui 6 in Italia (6 maggio al Grand Teatro Geox di Padova, 7 maggio al Teatro Alighieri di Ravenna, 8 maggio al Teatro Umberto Giordano di Foggia, 9 maggio all’Auditorium Parco della Musica di Roma, 11 maggio all’Auditorium Del Lingotto di Torino, 12 maggio al Teatro degli Arcimboldi di Milano).

Tra gli ultimi album dell'artista, che nel corso della sua carriera ha vinto Grammy Award in dodici diverse categorie musicali, ci sono “From This Place” e il disco - suite per chitarra classica “Road To The Sun”.