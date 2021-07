A Barcellona realizzato un murales dedicato a Raffaella Carrà

Barcellona non ha voluto essere da meno di Madrid, nel rendere omaggio alla Raffaella Nazionale. Se la capitale spagnola dedica una piazza alla regina della tv, la città catalana lo fa con un murales.

Per realizzare l'opera, è stato chiamato Salvatore Benintende, street artist noto con lo pseudonimo di Tvboy. E' partito da un ritratto di Raffaella Carrà, e, gli ha dato forma, su uno sfondo per metà viola e per metà arcobaleno, aggiungendo una didascalia: "Una vida es una vida cuando tienes libertad. Todo el resto es solo #rumore"

Il murales, che rende onore alla regina della tv, campeggia sulla facciata di un edificio di Passeig de Gràcia, una delle vie più importanti e famose di Barcellona.

Salvatore Benintende, è nato a Palermo nel 1980, ma, con i genitori si trasferì da giovanissimo, in Lombardia, poi, ha scelto Barcellona per viverci. Laureato in Design Industriale, ha frequentato le scene artistiche internazionali e abbracciato il newpop mescolando ai richiami della popart americana l’influenza postmoderna figlia di Comics, Manga e cultura suburbana. Di recente ha presentato lavori dedicati anche a David Bowie e Maneskin.