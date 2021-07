Se Sting invita tutti a gustare una buona pizza

Sting è un grandissimo artista. La sua musica, il suo inconfondibile sound, le sue canzoni, hanno conquistato il mondo. E' anche un attivista ecologista, che da anni combatte per salvare il Pianeta, con la sua Rainforest Foundation. Oltre a queste attività, Sting è riuscito a unire il suo amore per l'Italia e quello per la buona cucina e il buon bere con la sua tenuta nel Chianti, in Toscana: Il Palagio.

Qui, in questo meraviglioso ritiro in cui a volte è raggiunto dall'amico Zucchero (così è nata la canzone "September", contenuta nell'album "Duets" del musicista inglese e in "D.O.C." dell'artista italiano) Sting ha dato vita a una produzione enologica di qualità, premiata nelle più prestigiose manifestazioni internazionali.

E adesso è anche la volta della pizzeria. Sting alle prese con la Margherita? Perché no, visto che si tratta di un'eccellenza italiana amata in tutto il mondo. Così, dalla sua pagina Instagram, il musicista invita tutti a gustare le specialità della sua sua nuova pizzeria wine bar.

«Venite e unitevi alla band alla pizzeria wine bar Il Palagio», scrive Sting «qui potete gustare una pizza favolosa, assaggiare tutti i nostri vini e alcune birre toscane artigianali».

E, a giudicare dalle foto, l'invito appare allettante...

(Foto Getty Images)