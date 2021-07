Anche Elisa nel nuovo album di Elodie

Elodie è in Toscana, al lavoro sul nuovo album, che segue il disco di platino "This Is Elodie", disco più venduto in Italia di un'artista femminile nel 2020.

L'attesa dunque è grande. E, come Elodie rivela, nelle foto che ha pubblicato sulla sua pagina Instagram, a collaboarre con lei ci sono tanti celebri colleghi.

Negli scatti, realizzati durante la lavorazione del disco, si vedono Elisa, Dardust, Mahmood, Marracash, Tropico, Federica Abbate e Marz.

Il primo singolo è in uscita a settembre.

(Foto Getty Images)