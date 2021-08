Frida Bollani Magoni esegue Aretha Franklin: ed è subito emozione!

Abbiamo già iniziato a conoscere ed amare la bravissima, giovanissima (16 anni) e talentuosa figlia di Stefano Bollani e Petra Magoni, che ha conquistato il cuore di tutti gli italiani eseguendo "La cura" di Franco Battiato il 2 giugno, Feste della Repubblica Italiana, per il Presidente Sergio Mattarella.

Frida si è poi esibita in occasione di Piano City a Milano, riscuotendo ulteriori consensi.

Adesso l'artista ha lanciato una nuova iniziativa, il suo podcast battezzato "Music Up", con l'artista e imprenditore Jimmy Brixton. E da questa serie di podcast vi facciamo ascoltare la sua meravigliosa versione di "You Make Me Feel Like A Natural Woman", di Aretha Franklin. Davvero da brividi.

(foto Getty Images)