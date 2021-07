Federico Zampaglione: dopo Claudia Gerini, arrivano le nozze con Giglia Marra

Nozze in vista per Federico Zampaglione dei Tiromancino.

Dopo la lunga relazione con Claudia Gerini, il musicista e regista, 53 anni, sposerà la sua attuale compagna, Giglia Marra, 39 anni.

A dare il lieto annuncio su Instagram è stata la coppia. Giglia Marra ha pubblicato una foto che la ritrae insieme al fidanzato, accompagnata da questa frase: "Prima che lo sappiate in altri modi, ve lo diciamo noi: ad agosto Federico e io ci sposiamo".

Sarà forse un matrimonio in chiesa: Federico non è mai stato sposato e Giglia aveva confidato, in un'intervista, come sarebbe dovuto essere il suo matrimonio ideale: "Vorrei che fosse in chiesa, pieno di gente. Vorrei che fosse il contrario del distanziamento sociale".

Giglia, nata in provincia di Taranto, è un'attrice. Ha recitato in serie televisive come "Squadra Antimafia", "RIS" e "Distretto di polizia". L'incontro con Federico Zampaglione risale a quattro anni e Giglia lo ricorda così: "Ci siamo incontrati qui a Roma, in un locale. Io ero con la mia amica Anna, che è una sua fan scatenata. Appena l’ha visto, mi ha trascinato di forza davanti a lui e obbligato a scattarle una foto in posa col suo idolo. Anna è uno schianto, io ero imbarazzatissima: eppure Federico ha scelto me, forse per la timidezza".

Dalla relazione di Zampaglione con Claudia Gerini, durata undici anni, è nata la piccola Linda.

