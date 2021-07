La foto di Enrique Iglesias con i suoi bambini è la più bella dell'estate

Si candida senz'altro a essere eletta la foto più bella dell'estate. Nell'immagine, pubblicata sulla propria pagina Instagram, Enrique Iglesias appare non in veste di colossale star della musica internazionale, ma in quella di padre affettuoso. Pronto a tutto per rendere felici i suoi figli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

Guardatelo: Enrique, in piscina, con una faccia tanto buffa quanto felice, stringe a sé i figli. E se la piccola Lucy, con meravigliosi occhiali da sole da diva, sembra estasiata, il gemello Nicholas si mostra invece un po' più corrucciato. Forse non ama troppo l'acqua, o è geloso della sua privacy.

Senz'altro gelosa della sua privacy è la coppia formata da Enrique Iglesias e Anna Kournikova: ecco perché questa foto, davvero un'eccezione, stupisce e conquista. Dal 2012 infatti Enrique e Anna non sono più stati ripresi insieme ad eventi pubblici e le loro immagini private sui social sono davvero rare.

Regola infranta solo poco tempo fa per la nascita della terza figlia della coppia, nata il 30 gennaio 2020.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

(Credits photo: Getty)