Raffaella Carrà addio: scompare la regina dello spettacolo italiano

Raffaella Carrà è scomparsa. L'artista era nata il 18 giugno 1943. A dare la notizia è stato Sergio Iapino: «Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre».

Nel corso della sua carriera Raffaella Carrà aveva venduto oltre 60 milioni di dischi. Proprio lo scorso autunno, il prestigioso quotidiano britannico The Guardian l'aveva definita vero sex symbol europeo.

Aveva esordito nel cinema (tra i film interpretati, anche "Il colonnello Von Ryan", nel 1965, accanto a Frank Sinatra). Il successo arrivò negli Anni Settanta, al fianco di Corrado in Canzonissima. Mostrando l'ombelico, la Carrà cantava "Ma che musica maestro!". E fu exploit. Vennero poi, sempre a Canzonissima, le canzoni "Chissà se va", "Maga Maghella" e il leggendario "Tuca tuca".

La carriera di Raffaella Carrà è stata ricchissima di soddisfazioni. Programmi condotti con Mina ("Milleluci"), successi discografici in Spagna, Germania, Francia, Olanda, Belgio, Inghilterra, Grecia, canzoni travolgenti come "A far l'amore comincia tu" (nono posto della classifica dei singoli più venduti in Inghilterra), "Fiesta", "Tanti auguri", "Pedro".

Impossibile non ricordare il programma che, dal 1983 al 1985, la impose come conduttrice brillante: "Pronto, Raffaella?". Vennero poi la conduzione di "Domenica In", il "Raffaella Carrà Show", lo spagnolo "Hola Raffaella" e "Carràmba! Che sorpresa".

Il celebre dj francese Bob Sinclar, in suo omaggio, volle anche remixare "A far l'amore comincia tu", che diventò così "Far l'amore" e fu inserito da Paolo Sorrentino nella colonna sonora del suo film premiato con l'Oscar "La grande bellezza".

