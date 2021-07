Tiziano Ferro e il grande onore dei Grammy

I Grammy Award sono tra i premi musicali più importanti del mondo e dalla prossima edizione saranno un po’ più italiani. No, stavolta non è questioni di chi riceve la statuetta, ma di chi la assegna: la Recording Academy, ovvero l’istituzione che dal 1958 gestisce i Grammy, ha invitato Tiziano Ferro a diventare membro della commissione giudicante.

Lo ha fatto sapere lo stesso cantante di Latina con queste parole: “Da oggi sono membro votante della Grammy Academy. Mi sento investito da infinita emozione ed enorme senso di responsabilità. Grazie. Voterò con la passione e la coscienza di chi ha dedicato tutta la vita alla musica. Che bel viaggio”.

Un premio che Ferro, tra l’altro, ha vinto nel 2013 nella categoria Best Pop Instrumental Album in quanto autore di “Impressions” di Chris Botti mentre nel 2019 ha ricevuto una nomination come autore della canzone (assieme a Ed Sheeran) di “Amo soltanto te” interpretata da Andrea Bocelli.

Un riconoscimento davvero prestigioso da parte di una organizzazione – ovvero la Recording Academy – a cui possono accedere soltanto cantanti, autori, produttori, musicisti creatori di musica ma non i dirigenti delle case discografiche.

