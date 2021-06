Barbra Streisand è di ritorno con splendide rarità

Barbra Streisand è di ritorno con "Release Me 2", una raccolta di dieci preziose rarità, in uscita il 6 agosto.

Già nel 2012 Barbra aveva pubblicato la raccolta "Release Me", salutata con grande successo di pubblico. Arriva adesso il secondo capitolo.

Primo singolo del progetto è stato "I'd Want It To Be You", un duetto con Willie Nelson, che avrebbe dovuto far parte dell'album "Partners".

Adesso è arrivato il video di una nuova canzone, "The Rainbow Connection", che vede Barbra cantare con Kermit, la celebre rana del Muppet Show. Il brano era stato inciso per l'album "Wet".

Barbra ha presentato così il suo nuovo progetto: "Per me lo studio è una combinazione di parco giochi musicale e laboratorio... un santuario privato in cui esiste sempre la possibilità di catturare un fulmine in una bottiglia. Ogni volta che accade quel tipo di magia è estremamente soddisfacente. A volte, però, quando l'arrangiamento non va bene o la canzone non si adatta più al tono dell'album a cui era destinata, i nastri vanno nel caveau per essere custoditi. Lavorare su questo secondo volume di 'Release Me' è stata una bella passeggiata lungo il viale dei ricordi, un'occasione per rivisitare e, in alcuni casi, aggiungere un tocco strumentale finale a canzoni che ancora risuonano per me in modi significativi. Sono particolarmente colpito dalla continua rilevanza di ‘Be Aware’ e ‘One Day’, che parlano ancora al nostro senso di umanità".

Tra le altre rarità contenute nel disco, "If Only You Were Mine", collaborazione musicale con Barry Gibb, "You Light Up My Life" di Carole King, e "Sweet Forgiveness", di Walter Afanasieff e John Bettis.

(foto Getty Images)