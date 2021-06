Gary Barlow: nuova musica in arrivo. E sarà una sorpresa

Gary Barlow ha in serbo grandi sorprese per i suoi fan. Almeno questo trapela dal post pubblicato sui social. "Avrò un fine anno estremamente impegnativo", scrive, "Nuovo disco e nuovo tour". Il frontman dei Take That confessa di essere consapevole delle incertezze della vita, ma il fatto di progettare, pianificare qualcosa, guardare oltre, è "positivo".

Sebbene Gary sia tornato sugli schermi con il suo nuovo speciale BBC "I'm With the Band", non ha rivelato ulteriori dettagli, tranne un accenno a una direzione synth-pop. Di recente, ha dichiarato: "La mia musica non ha mai rispecchiato veramente la mia passione per i sintetizzatori, lo faccio per hobby, qualche volta, ma, chissà in futuro...".

Infatti l'hobby potrebbe diventare qualcosa di più. Con il suo amico Vince Clarke Gary ha trascorso ore a passare in rassegna la collezione degli Erasure, prevalentemente dedicati al genere synth-pop.

A meno da un anno dall'uscita di "Music Played by Humans", il cantante continua, per ora, a essere impegnato a promuovere il suo quinto lp da solista, che ha raggiunto la vetta della classifica degli album del Regno Unito nel novembre 2020. Ma già guarda ai prossimi mesi, pensa al prossimo lavoro, che, a questo punto, potrebbe arrivare già a fine 2021.

