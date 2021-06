Toto, non ci saranno nuovi dischi. Parola di Steve Lukather

Era il 1978 quando la band dei Toto, destinata a una storia gloriosa, debuttava con con il singolo “Hold the Line”. Sarebbero poi venuti album capolavoro come "Toto", "IV" o "Kingdom of Desire", fino a “Old Is New”, disco nel 2019 all'interno del cofanetto “All In”.

Ebbene, proprio “Old Is New” sarà l’ultimo disco di inediti dei Toto: lo ha affermato al magazine Misplaced Straws Steve Lukather, che ormai è l'unico titolare unico del gruppo. Queste le sue parole: "Non ci saranno altri dischi dei Toto. Potrà capitare che io e Joe (Williams, il cantante. n.d.r.) faremo dischi solisti con l'aiuto di qualcuno dei ragazzi del gruppo. Succederà che ci vedrete in concerto come Toto. Abbiamo un pubblico, pagheremo quelli che ci hanno fatto causa e andremo avanti”.

In effetti nel 2018 la vedova del grande batterista Jeff Porcaro, Susan, aveva citato Lukather e il cofondatore dei Toto David Paich per un problema di interessi non pagati. Le spese legali raggiunsero il milione di dollari.

Lukather ha continuato: "Ho preso un mucchio di sberle nella mia vita. Posso prenderne altre, così come ne ho prese tantissime riguardo falsità che sono state dette su di me. Ma è tutto ok, certe cose me le sono lasciate alle spalle. Ho lasciato perdere: pace e amore per tutti. Non mi porto dietro nessun rancore, davvero. Sono più come ‘Ok, la vita cambia, mi spiace’. Sono cose che mi hanno anche spezzato il cuore, ma è come dopo un divorzio: devi rimetterti in sella e ricominciare. E questo è quello che vogliamo fare”.

I Toto si esibiranno in Europa nel 2022.

