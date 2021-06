Imany canta The A Team di Ed Sheeran in un video mozzafiato

Imany, la straordinaria ex modella e cantante di brani come la hit "You Will Never Know", ci ha regalato un video mozzafiao cona la sua cover di una celebre canzone di Ed Sheeran, "The A Team".

Le immagini sono state girate nella suggestiva location del Petit Palais, a Parigi. L'artista, elegantissima in rosso incendio, avanza per le stanze del palazzo, guidando 8 talentuosi violoncellisti (il Vitamin String Quartet, noto anche per la colonna sonora della acclamata serie tv "Bridgerton"). Imany esegue con la sua strepitosa voce la cover di "The A Team" di ed Sheeran.

La canzone fa parte del nuovo album di Imany, intitolato "Voodoo Cello", in uscita il 3 settembre 2021. Si tratta di un disco di cover, che è stato anticipato dal singolo "Wonderful Life". Imany ha già pubblicato gli album "The Shape of a Broken Heart", nel 2011, e "The Wrong Kind of War", nel 2016 .

Il 15 luglio è attesa live sul palco di Umbria Jazz.

(foto Getty Images)