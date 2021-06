Franco Battiato: in arrivo un grande concerto tributo

Il 18 maggio 2021 Franco Battiato ci ha lasciati. Per rendergli omaggio a settembre si svolgerà un concerto-tributo dedicato esclusivamente a lui. Tante star della musica italiana prenderanno parte all’evento, per regalare reinterpretazioni delle canzoni più amate del maestro: nel rispetto della sua opera. Brani tratti da album storici, come "L’era del cinghiale bianco", "Patriots", "La voce del padrone", "Come un cammello in una grondaia" e così via.

Il live era stato originariamente pensato per celebrare un anniversario importante, il quarantennale de "La voce del padrone", primo disco italiano a superare un milione di copie vendute, grazie a singoli come "Bandiera bianca", "Cuccurucucù" e "Centro di gravità permanente". Con la scomparsa di Franco è stato però scelto di allargare l’omaggio all’intera produzione, oltre 30 album scritti anche per tanti colleghi (da Alice a Milva, passando per Giuni Russo).

L’evento organizzato dai collaboratori più stretti del compianto artista siciliano, guidati dal manager Franz Cattini, vedrà la partecipazione di tutti i big della nostra musica, che a lui devono parte del loro successo, avendoli ispirati come uomo e soprattutto come musicista. Non conosciamo però i nomi di chi parteciperà. Si possono solo fare ipotesi per il momento, e sarebbe grave mancassero artisti che a Battiato devono moltissimo come Alice, Carmen Consoli o anche i più ‘giovani’ Colapesce e Dimartino. Si attendono notizie ufficiali.

