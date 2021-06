Raphael Gualazzi ospite di Radio Monte Carlo

Raphael Gualazzi è ospite di Monte Carlo Night giovedì 24 giugno alle 23.00. Il musicista si racconterà a Nick The Nightfly. Si tratta anche dell'occasione per presentare Piano City Milano, la rassegna in programma dal 25 al 27 giugno che porta nel capoluogo meneghino 100 imperdibili concerti.

La musica sarà in presenza in 10 luoghi simbolo della città e sarà trasportata lontano grazie a un palinsesto di dirette streaming. Tanti gli ospiti d’eccezione italiani e stranieri, tra grandi nomi e giovani talenti.

Raphael Gualazzi si esibirà il 26 giugno alle ore 19.00 al Volvo Studio.