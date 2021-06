Che duetto: Jack Savoretti ed Elisa sono mozzafiato!

E' un duetto davvero speciale quello pubblicato da Jack Savoretti sulla sua pagina Instagram.

Il musicista infatti si è unito a Elisa per cantare "Who's Hurting Who", il singolo tratto dal suo nuovo album "Europiana". Nelle immagini, Jack è in casa. L'atmosfera è raccolta ed elegante. L'artista si siede a un pianoforte e inizia a suonare e cantare la sua canzone. Elisa invece è in movimento, in quello che sembra l'abitacolo di un'automobile. Ma nonostante le distanze, l'intesa è perfetta. E il duetto che ne nasce è davvero da brividi.

"Europiana" è in uscita il 25 giugno. Ad anticiparlo è stato il singolo "Who’s Hurting Who", con Nile Rodgers.L'album racconta la voglia «del viaggio, della libertà di viaggiare. C’è dentro tutto quello che abbiamo perso». E, circa la presenza di un'icona della musica come Nile Rodgers, Savoretti rivela: «È stata una benedizione, per tutto l’album. Nile ha portato il groove, il glamour, lo Chic».

