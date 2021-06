Nick The Nightfly ospite di Rosaria e Max!

Giovedì 23 giugno alle 11.00 Nick The Nightfly è ospite di Rosaria e Max per presentare il suo nuovo album "Swing with Sting", realizzato con la Nick The Nightfly Orchestra.

L'album, interamente registrato live al Blue Note di Milano, è un tributo alla musica di Sting.

«Era da tanto tempo che pensavo e immaginavo come avrebbero potuto suonare la musica dei Police ed i suoi successi da solista con la nostra big band», ha raccontato Nick. «Era un’idea che mi risuonava in testa da tanto tempo. Ho deciso quindi di condividere quest’idea con il mio caro amico e collaboratore da tanti anni, il nostro direttore d’orchestra Gabriele Comeglio. L’idea di questo album nasce dal mio amore per la musica di questo grande autore e musicista, che ha scritto delle canzoni indimenticabili. Dei veri e propri successi universali con gusto, originalità ed uno stile unico».

L'album comprende 12 brani e 2 bonus track. Non mancano le hit "Every Breath You Take", "Every Little Thing She Does Is Magic", "De Do Do Do, De Da Da Da", "Fields Of Gold", "Englishman In New York", "Fragile", "Brand New Day", "Roxanne".

"Swing with Sting" sarà anche eseguito durante Umbria Jazz, in un concerto che si terrà il 17 Luglio al Teatro Morlacchi.

La Nick The Nightfly Orchestra è stata fondata da Nick nel 1994 e include alcuni tra i migliori jazzisti milanesi, dai trombettisti Emilio Soana e Sergio Orlandi al pianista Alberto Bonacasa, il batterista Max Furian ed il sassofonista Giulio Visibelli.