Ecco perché Bono a tanti non piace. Ce lo spiega Noel Gallagher!

Dobbiamo ammetterlo. A molti Bono degli U2 proprio non piace. SI tratta di un'antipatia viscerale, un'irritazione che davvero sembra, a livello razionale, del tutto immotivata.

Che male avrà mai fatto appunto Bono, per risultare antipatico a tante persone? Nessuno: Bono non offende e non fa male a nessuno, tutt'altro. E qui appunto sta il problema. Almeno secondo Noel Gallagher, che ha una sua spiegazione del fenomeno.

Intervistato da una radio britannica per lo show "Hometime", Noel ha infatti rivelato: «Mi sento un po' frustrato quando le persone dicono: 'Non mi piacciono gli U2”. “E io rispondo: ‘No, quel che stai dicendo è che non ti piace Bono. Non intendi dire che non ti piace nemmeno una singola nota delle loro canzoni. È una sciocchezza, non ha senso... Vi dirò quello che ho detto anche a Bono: a nessuno piace un benefattore o chi si comporta bene, a nessuno. Ecco perché io piaccio alla gente, sono uno che fa cose brutte».

Effettivamente, Bono si spende da sempre per ogni giusta causa. Il più buono tra i buoni, insomma. E ad alcuni tanta grandezza d'animo evidentemente proprio non va giù...

