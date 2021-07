I Roxy Music e quella copertina del primo album

Era il giugno 1972 (per l'esattezza il 16) quando una giovane band pubblicava un album che portava il suo nome e avrebbe portato al successo i suoi componenti. Si trattava di "Roxy Music", primo del disco del gruppo capitanato dal geniale Bryan Ferry.

Della band facevano parte, oltre a Ferry, il bassista Graham Simpson, Brian Eno (al sintetizzatore), il batterista Paul Thompson e il sassofonista Andy Mackay. Chitarrista sarebbe dovuto essere David O'List. Sfortuna (per O'List) volle chefosse coinvolto in una lite furiosa con Thompson. Così, alla chitarra fu chiamato invece Phil Manzanera

A band formata, la registrazione ebbe inizio il 14 marzo ai Command Studios di Londra. Produttore era Pete Sinfield, paroliere dei King Crimson. I Roxy Music registrarono dal vivo, facendo pochissimo uso delle sovraincisioni. A scrivere i brani, di ispirazione cinematografica, era stato Brian Ferry. Manzanera ricorda così quei giorni:

«Eravamo una band di dilettanti molto ispirati, che lavoravano molto duramente e con molto entusiasmo. Come risultato l'album ha un fascino tutto suo», e anche, sul rapporto con Ferry: «Questa è una delle cose per cui noi due abbiamo legato: amavamo i film. E ascoltare qualcosa come "2HB", con il suo tributo a Humphrey Bogart, o "Chance Meeting" (ispirato al film "Breve incontro" era semplicemente incredibile. Bryan aveva un mucchio di idee e ho sempre pensato che noi fornissimo la musica per le sue parole... Abbiamo avuto tutti la possibilità di fare le nostre cose. Era un viaggio folle pieno di energia e molto eccitante. Ti dice immediatamente chi eravamo: una band che avrebbe provato qualsiasi cosa».

A lanciare i Roxy Music fu il successivo singolo, "Virginia Plain", non incluso nell'album e pubblicato nell'agosto del 1972.

Di "Roxy Music" molti ricordano ancora la memorabile copertina, in cui appariva la modella Kari-Ann Muller , che avrebbe poi sposato il fratello di Mick Jagger, Chris. Manzanera ha ben impressa in mente quella copertina: «fu così sorprendente che la usammo per promuovere il nostro tour nel Regno Unito di gennaio, ancora oggi mi sembra molto bella» e ha aggiunto: «Quello fu solo l'inizio. Il resto è storia».

(Foto Getty Images)