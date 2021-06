Ed Sheeran canta Grease a 15 anni: il video!

Non aveva il ruolo che fu di John Travolta, Ed Sheeran. Eppure anche il musicista britannico ha dimostrato di saperci fare, interpretando "Grease". Attenzione, non si tratta di una nuova versione del celebre film (in cui Travolta era Danny e Olivia Newton-John interpretava) Sandy. E dunque, non vedremo i capelli rossi di Ed pettinati a ciuffo con la brillantina (anche se ci piacerebbe ammirare il risultato)...

Si tratta infatti del video di una recita scolastica, che vede un giovanissimo Ed Sheeran (appena quindicenne) cimentarsi nel musical, cantando, recitando, ballando e suonando. E, va detto, quel che gli riesce meglio e senz'altro cantare.

IL video è stato girato presso la Thomas Mills Hogh School di Framlingham da uno studente dell'istituto e adesso è stato messo all'asta dalla Omega Auctions. Chi comprerà il cimelio?

(foto Getty Images)