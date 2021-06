Il fascino di Venezia colpisce ancora: anche Harry Styles felice in gondola tra i canali

Al fascino dell'Italia no, non si sfugge. Soprattutto se si è un'artista, magari anche straniero. Insomma, l'estate deve ancora iniziare e già il nostro paese è visitato da numerose celebrità, felici di trascorrere dei giorni felici nella Penisola. Dopo Mick Jagger (che da Natale 2020 è beato in Sicilia), Anthony Hopkins, tra Umbria o Toscana, e la coppia Orlando Bloom e Katy Perry a Venezia, ora è la volta di Harry Styles.

Anche il musicista ha optato per la città lagunare ed è stato sorpreso dai fotografi in gondola, da bravo turista. Con una camicia che certo non lo ha aiutato a passare inosservato, Harry si è divertito a fotografare gli scorci più belli dei canali.

La passione di Harry Styles per l'Italia non è certo una novità. Il musicista aveva infatti già ambientato un suo video nel nostro paese, "Golden", girato lungo la Costiera Amalfitana.

(foto Getty Images)