Duran Duran: 40 anni fa usciva il loro primo album

Esattamente 40 anni fa, il il 15 giugno 1981, usciva un album destinato a lasciare il segno. Si intitolava "Duran Duran", come la band che avrebbe poi brillato per tutto il decennio e oltre.

I Duran Duran hanno ricordato così quel giorno speciale sulla loro pagina Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Duran Duran (@duranduran)

Ad anticipare l'album era stato, il 2 febbraio 1981, il singolo, "Planet Earth". Una curiosità: nella prima strofa la canzone contiene le parole '"New Romantic", termine destinato poi a indicare tutta una scena musicale degli Anni Ottanta.

Seguì il singolo "Careless Memories", anche se a lanciare definitivamente l'album e la band fu il terzo singolo, "Girls on Film", che ai tempi suscitò anche. qualche polemica per il video, giudicato troppo audace.

I Duran hanno anche pubblicato una clip della canzone risalente a quel periodo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Duran Duran (@duranduran)

L'album "Duran Duran" raggiunse in Gran Bretagna la terza posizione in classifica e rimase nella Top 100 per ben 119 settimane. John Taylor descrisse l'album in questo modo: «E' un manifesto, in un certo senso. Era abbastanza semplicistico, piuttosto ingenuo, ma allo stesso tempo fresco. Molto nel suo tempo. Ricordo che, una volta che finimmo di registrarlo, ne eravamo molto orgogliosi».

(Foto Getty Images)