George Harrison: arriva l'edizione deluxe del suo capolavoro

A 50 anni dalla sua pubblicazione, esce il 6 agosto l'edizione deluxe del capolavoro di George Harrison, “All Things Must Pass”, registrato e pubblicato in concomitanza con lo scioglimento dei Beatles nell'aprile 1970. La nuova edizione è stata completamente remixata.

George Harrison iniziò a lavorare al progetto (definito per la sua affascinante monumentalità la "Guerra e pace" della musica) appena sei settimane dopo l'annuncio dello scioglimento dei Beatles, avvenuto nell'aprile 1970. Harrison, che per quasi 5 anni aveva accumulato molto materiale, lavorò con Ringo Starr e Phil Spector, con Bob Dylan (per l'apertura dell'album "I'd Have You Anytime" e "If Not For You"). Ne nacque un capolavoro, un triplo albumr icco di idee, stili musicali e influenze, dal rock 'n' roll, country, gospel, blues, pop, folk, R&B, musica classica indiana e musica sacra.

La canzone "My Sweet Lord" fu un successo mondiale, Grammy nel 1972 come Record Of The Year ed è tra i brani più amati al mondo. L'album è certificato 6 volte disco di platino.

“All Things Must Pass 50th Anniversary Edition” sarà disponibile in diversi formati:

Super Deluxe

In 8 LP (180g) o 5CD + 1 disco Blu-Ray, con 47 (42 dei quali inediti) demo e outtake. Il box contiene un book di 60 pagine curato da Olivia Harrison, con immagini e cimeli inediti dell'epoca, testi scritti a mano, note di studio, note traccia per traccia e molto altro ancora, tra cui la replica del poster dell'album originale.

Uber Deluxe

8 LP e 5 CD con oltre 70 brani che comprendono un nuovo mix dell’album, demo, outtake, jam in studio, Bluray Audio, un libro di 96 pagine curato da Olivia Harrison (con immagini inedite e memorabilia dell’epoca, testi manoscritti, diari, track by track), un libro di 44 pagine con interviste d’archivio, un segnalibro realizzato con il legno di una quercia del Friar Park di Harrison e le riproduzioni in scala 1/6 di George e degli gnomi presenti sulla copertina dell'album, un'illustrazione in edizione limitata del musicista e artista Klaus Voormann, una copia di "Light from the Great Ones" di Paramahansa Yogananda e una tradizionale collana Mala con perle Rudraksha per la meditazione.

Le edizioni Uber e Super Deluxe includono 26 tracce mai pubblicate prima ufficialmente e diverse canzoni che non hanno fatto parte dell'album come “Cosmic Empire,” “Going Down To Golders Green,” “Dehra Dun,” “Sour Milk Sea,” e “Mother Divine.”

All Things Must Pass sarà pubblicato in più edizioni fisiche e digitali, incluso 5LP o 3CD Deluxe Edition che oltre all'album originale comprendono outtake e jam in studio. L'album sarà disponibile anche in doppio CD, triplo LP in vinile nero da 180 grammi e edizione limitata in 3 LP in vinile colorato.

(Foto Getty Images)