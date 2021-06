Ed Sheeran annuncia il nuovo singolo Bad Habits. Con una sorpresa!

Ed Sheeran pubblicherà un nuovo singolo. A dare la notizia è stato l'artista stesso, sulle sue pagine social. La data è quella del 25 giugno e il brano si intitolerà "Bad Habits".

I fan aspettavano da un po' questo annuncio, dati gli indizi sparsi qua e là sui social dal musicista e dopo la proiezione, su alcuni dei monumenti più celebri di Londra (come la Tate Gallery) della copertina del disco. In cui Ed appare davvero come non ce lo saremmo mai aspettato.

Giacca rosa shocking e make up da vampiro, Ed è davvero sorprendente. Il costume horror è quello del nuovo video, a breve in arrivo. «Negli ultimi mesi ho lavorato in studio a questo brano e non vedo l’ora di farvi ascoltare Bad Habits», ha dichiarato Ed. «Nella musica cerco sempre nuove direzioni per mettermi alla prova e spero che questo si capisca quando lo ascolterete, è bello essere di nuovo qui»