Maroon 5: è uscito l'album Jordi

I Maroon 5 hanno pubblicato il nuovo album "Jordi".

Il titolo del disco vuole rendere omaggi al manager del Gruppo Jordan Feldstein, prematuramente scomparso. Adam Levine lo ha ricodrdato su Instagram: «Sento la sua mancanza ogni giorno. Sono orgoglioso di aver inciso il suo nome nella storia della band che lui ha aiutato a costruire fin dalle fondamenta, ogni giorno. Ti vogliamo bene Jordi».

Dell'album fa parte anche l'ultimo singolo “Beautiful Mistakes” featuring Megan Thee Stallion. Per lanciare l'album, i Maroon 5 si sono esibiti in una performance virtuale il 4 giugno.

La band può vantare ben 3 Grammy Award, 75 milioni di album e 400 milioni di singoli venduti nel mondo. L'esordio è avvenuto con il disco “Songs about Jane” (disco d’oro in Italia). Sono poi arrivati “It Won't Be Soon Before Long”, “Hands All Over“ (con le hit “Moves Like Jagger” e “Overexposed” ), “V“ (con “Maps”, “Animals” e “Sugar”) e “Red Pill Blues” (con “Girls Like You”).

Questa la tracklist del disco:

“Beautiful Mistakes” feat. Megan thee Stallion

“Lost”

“Echo” feat. blackbear

“Lovesick”

“Remedy” feat. Stevie Nicks

“Seasons”

“One Light” feat. Bantu

“Convince Me Otherwise” feat. H.E.R.

“Nobody’s Love”

“Can't Leave You Alone” feat. Juice WRLD

“Memories“

“Memories (Remix)” feat. Nipsey Hussle & YG