11 giugno 2002: in radio arriva Vivi davvero

L'11 giugno 2002 in radio debutta “Vivi davvero” di Giorgia. la canzone, pubblicata il 17 maggio dello stesso anno, sarà un grande successo dell'estate 2002.

"Vivi davvero" era uno dei tre inediti contenuti nella raccolta di successi dell'artista "Greatest Hits - Le cose non vanno mai come credi" e fu anche utilizzato per sonorizzare un celebre spot pubblicitario della Ford Fiesta. Fu anche utilizzata nella colonna sonora del film "Amori in corsa" del 2004.

Il video fu girato a Napoli.

(foto Getty Images)