Michael Bublé lavora al nuovo disco. Senza scordare di farci sorridere

Ma quanto è speciale Michael Bublé. Capace di lavorare intensamente senza mai perdere il sorriso e il buonumore!

Come vi avevamo raccontato, Michael è al lavoro in studio di registrazione, per realizzare nuove canzoni. Il work in progress è documentato dalle foto che l'artista pubblica sulla sua pagina Instagram, in cui posa con i musicisti e i produttori che lo stanno affiancando in studio.

Ma non sia detto che la vita debba esser fatta di solo lavoro, pur se creativo. Bublé sa anche come scherzare e divertire chi ama seguirlo sui social. Eccolo infatti rivelarci quali sono le sue tre canzoni preferite del momento (tra cui anche un classico Disney, dal film "Cenerentola"). Guardarlo mentre canta e dice la sua sui 3 brani è davvero esilarante.

E, per finire, uno scherzo... musicale. L'artista si fa fotografare accanto alla statua di un inquietante, mastodontico piccione viaggiatore. E cosa decide di cantare, per intonarsi al voluminoso uccello? Nientemeno che un classico portato al successo da Frank Sinatra, "Fly Me to the Moon"!

(Foto Getty Images)