Annie Lennox che rende omaggio a Stevie Wonder è emozione pura

Impossibile dimenticare Stevie Wonder e la sua "I Just Called To Say I Love You". E neanche Annie Lennox ha potuto dimenticare quella meravigliosa hit. Al punto che, dalla sua casa in California, ha deciso di cantarla al pianoforte. La magia è totale.

Annie ama molto regalare ai fan che la seguono su Instagram emozioni positive, che si tratti di musica o di splendide immagini della natura.

"I Just Called to Say I Love You" faceva parte della colonna sonora del film del 1984 "La signora in rosso" (interpretato da Gene Wilder, anche regista, e Kelly LeBrock ). La canzone, che contiene un campionamento di "(Sittin' on) the Dock of the Bay" di Otis Redding, vinse l'Oscar e il Golden Globe per la miglior canzone originale.

Stevie Wonder dichiarò: «Ho scritto quella canzone in cinque minuti. Era solo una demo che era rimasta bloccata nei miei file, ma non avrei mai pensato che avrebbe avuto il successo che ha avuto... Non è dedicata a una persona specifica; si tratta di un sentimento universale» Quello appunto di non aspettare un giorno speciale per esprimere alla persona amata i nostri sentimenti: "Non deve essere Capodanno, né il giorno del matrimonio, né il primo giorno di primavera (No New Year’s Day to celebrate/ No chocolate covered candy hearts to give away/ No first of spring/ No song to sing". Come ha fatto Annie nel suo video.

