Sting a sostegno dei bar e ristoranti italiani

Che Sting ami l’Italia, da tantissimi anni, non è più una notizia. La sua tenuta nel Chianti (anzi, come dicono gli inglesi, nel Chiantishire) e i continui nei più disparati angoli della nostra penisola sono una prova inconfutabile.

L’ex cantante/bassista dei Police ha deciso di esporsi in prima persona e di aiutare ristoranti e bar colpiti dalla pandemia, dalle chiusure, dalle limitazioni e dai lockdown più o meno serrati. Sting, assieme alla moglie Trudie, ha dato vita alla Every Breath Foundation, che raccoglierà fondi e distribuirà finanziamenti a quel settore. L’annuncio è avvenuto in concomitanza della Win Race 2021, una gara ciclistica d’élite a cui hanno preso parte anche ex ciclisti professionisti come Cunego e Moser, una competizione che si corre per 160 km tra la Repubblica di San Marino e la tenuta dei coniugi inglesi a sud di Firenze (chiamata “Il Palagio”), residenza dei due per diversi mesi ogni anno.

E pure la scelta della partenza della corsa non è una casualità: Sting e l’inseparabile Trudie dalla fine dello scorso mese di aprile dono diventati ambasciatori della piccola Repubblica e, lo scorso sabato, il cantante ha tenuto lì una esibizione live per raccogliere e fondi per il locale settore del turismo.

(foto Getty Images)