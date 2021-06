Madonna e quella sua confessione esplosiva

Ebbene, finalmente Madonna è uscita allo scoperto. E sì, ha finalmente ammesso che forse forse non ama tutte le sue canzoni allo stesso modo. D'altronde, in tanti anni di carriera, ne ha cantante così tante, che non è certo strano se alcune proprio non ha più voglia di cantarle.

Ce ne sono due soprattutto che l'artista non vuole più eseguire. E lascerà un po' stupefatti (e magari un po' tristi i fan della prima ora), ma si tratta proprio di due formidabili cavalli di battaglia della star. Nientemeno che "Like A Virgin" e "Holiday".

La prima è davvero tra le più celebri canzoni di Madonna (è tratta dall'omonimo album del 1984) e l'artista la eseguì per la prima volta agli MTV Video Music Award di quell'anno. Bene, adesso la star non vuole più cantarla.

Anche "Holiday" (tratto da "Madonna", primo album dell'artista, del 1983) non è tra quelle che la star vuole più intonare. O almeno, lo farebbe a patto di avere in cambio una grossa cifra, come ha rivelato al magazine Today: «Non sono certa di poter cantare ancora "Holiday" o "Like a Virgin". Non posso. A meno che qualcuno non mi paghi 30 milioni di dollari». Il problema sta forse nell'eccessiva fama di alcune delle sue canzoni. Come infatti Madonna ha confidato al Times «Se sono in automobile oppure vado in un ristorante, sono da qualche parte e una delle mie canzoni inizia a suonare, penso, 'Ugh'. Probabilmente perché l'ho già dovuta ascoltare cinque miliardi di volte e voglio sfuggire a questa cosa». Eh sì, sono gli inconvenienti del successo...

