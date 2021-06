Alicia Keys festeggia i 20 anni di Songs In A Minor

Sono passati 20 anni da quando Alicia Kets si imponeva all'attenzione internazionale con il suo memorabile album di debutto, "Songs In A Minor". Era nata una stella.

Adesso Alicia festeggia la ricorrenza pubblicando "Songs In A Minor (20th Anniversary Edition)", un'edizione speciale del disco con due inediti, "Foolish Heart" e "Crazy (Mi Corazon)", estratte dalle sessioni di registrazione dell'album originale. L'Anniversary Edition sarà disponibile sia in digitale che in vinile. Una versione in 2 LP appositamente realizzata per l'anniversario sarà disponibile solo nello store di Alicia Keys. In quantità limitata, è in vinile a colori (nero e verde) con una confezione deluxe dalle immagini pop-up. "Songs in A Minor (20th Anniversary Edition)" sarà disponibile anche in digitale arricchito ulteriormente dai brani "Fallin’ – ALI Soundtrack Version" e "I Won't (Crazy World)".





"Songs In A Minor" fu pubblicato il 5 giugno 2001 ed è stato 7 volte disco di platino. Da allora Alicia Keys ha venduto oltre 65 milioni di dischi e vinto ben 15 Grammy Award.

Per festeggiare l'evento, Alicia ha anche pubblicato sulla sua pagina Instagram il video della sua prima esibizione a Londra, tra emozioni e incanto.

(foto Getty Images)