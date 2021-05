Alanis Morissette buon compleanno

Alanis Nadine Morissette è nata in Canada, a Ottawa, il 1 giugno 1974. A darle una grandissima fama è stato l'album del 1995 "Jagged Little Pill, lanciato dal singolo "You Oughta Know" Altro grande successo fu quello del quarto singolo tratto dal disco,"Ironic". Ai Grammy Award del 1996 l'artista eseguì "You Oughta Know" e si aggiudicò ben quattro Grammy: "Album of the Year", "Best Female Rock Vocal Performance", "Best Rock Song" e "Best Rock Album".

L'ultimo disco pubblicato da Alanis, che si è anche data alla recitazione ("Dogma", "Just Friends") è "Such Pretty Forks in the Road", del 2020.

Nel 2010 Alanis ha sposato il rapper Mario Treadway, da cui ha avuto tre figli: Ever Imre, nato il 25 dicembre 2010, Onyx Solace, nata il 23 giugno 2016 e Winter Mercy, nato l'8 agosto 2019.

