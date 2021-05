Kylie Minogue buon compleanno

Tanti auguri Kylie Minogue! La cantante è nata nata a Melbourne il 28 maggio del 1968.

La cantante australiana è nata a Melbourne il 28 maggio del 1968. I suoi primi passi nello spettacolo furono come attrice, nella soap opera “Neighbours”, in cui recitavano anche Russell Crowe, Jason Donovan, Natalie Imbruglia. A lanciarla però nella musica e farne una vera star è stato l’album “Kylie”, del 1988.

Da allora Kylie ha pubblicato dodici album, è diventata personaggio televisivo, icona fashion, designer e imprenditrice e ha anche superato vittoriosamente una grave malattia. È l’unica artista nella storia della pop music inglese ad avere tutti i primi 13 singoli nella Top 10 e ad oggi ha oltre 46 hit consecutive entrate nella classifica inglese. Per i suoi meriti artistici è stata insignita dell’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico. Il suo metro e 52 d'altezza non le ha certo impedito di esser considerata un'icona sexy. E per il tabloid The Sun sono sue le gambe più belle del mondo.

(foto Getty Images).