Bryan Ferry e quel suo amore per Jerry Hall. Che poi sposò Mick Jagger

La musica è fatta anche di amori tormentati. Di passione e slanci. E anche di rotture e abbandoni. Ne sa qualcosa anche Bryan Ferry. Il musicista ebbe infatti un'appassionata storia d'amore con la bellissima modella statunitense Jerry Hall. Era il 1975: Bryan da studente d'arte era diventato una stella del firmamento musicale con la sua band, i Roxy Music, e nacque l'amore.

Bryan Ferry volle la sua Jerry sulla copertina del quinto album dei Roxy Music, "Siren".

L'anno dopo l'artista la volle anche nella clip del suo singolo da solista "Let’s Stick Together".

Ma poi l'amore finì... intervenne infatti il classico terzo incomodo. Nello specifico, Mick Jagger. Jerry Hall ha ricordato quel periodo così:

«Bryan era all'apice della sua carriera quando sono arrivata a Londra prima di alcuni scatti nell'estate del 1975. Adoravo i Roxy Music e pensavo che Bryan avesse la voce più bella, commovente e sexy di tutte. Uno sguardo al suo viso bello ed elegante mi ha fatto dimenticare tutto di New York. Durante la mia prima notte a Londra mi portò fuori a cena su una Jaguar nera con i sedili in pelle. Quando ha cambiato le marce, la sua mani ha quasi sfiorato il mio ginocchio, c'era molta chimica tra di noi. Il servizio fotografico era in Galles dove abbiamo alloggiato in un piccolo hotel sul mare».

Ed ecco come Jerry ricorda l'arrivo di Jagger nella loro relazione:

«Nell'estate del 1976 Mick Jagger ha chiesto a me, e al mio ragazzo Bryan, di uscire fuori a cena. Bryan era lusingato della sua attenzione, ma potevo vedere che anche Mick era rimasto incantato da me. Alla fine della serata, Mick ha strusciato la sua gamba contro la mia. Ho sentito una scossa elettrica... Poi Mick si è presentato a casa nostra, era così diverso da Bryan. Saltellava e scherzava mentre Bryan stava diventando nervoso. Una volta Mick ha cominciato ad inseguirmi attorno ad un tavolo da ping-pong, cercando di baciarmi. Bryan entrò e lo cacciò».

Sappiamo come andò a finire: Jerry sposò Mick il 21 novembre del 1990, a Bali. Il matrimonio fu poi dichiarato nullo, ma la coppia ebbe ben 4 figli: Elizabeth Scarlett (nata nel 1984), James Leroy (1985), Georgia May (1992) e Gabriel Luke (1997). Nel marzo 2016 Jerry sposò il magnate dell'editoria Rupert Murdoch.

E dell'amore con Bryan? Restano i ricordi. La copertina di "Siren". E forse qualche canzone dell'album da solista che Bryan pubblicò dopo la relazione con Jerry, "The Bride Stripped Bare".

