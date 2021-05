Ufficiale e gentiluomo e Dirty Dancing: ecco cos'hanno in comune

"Ufficiale e gentiluomo" e "Dirty Dancing": chi non li ricorda? Il primo, con un incantevole Richard Gere (e Debra Winger); il secondo, con Patrick Swayze. A rendere leggenda queste pellicole sono state anche le loro colonne sonore.

In "Ufficiale e gentiluomo" si ascoltava la splendida canzone "Up Where We Belong"; in "DirtY Dancing" invece "(I've Had) The Time of My Life". Ebbene, questi due brani hanno molto in comune. la voce femminile è infatti quella di Jennifer Warnes.

Ma chi è questa artista?

Jennifer Jean Warnes è nata a Seattle il 3 marzo 1947. Negli Anni Settanta recita nel musical "Hair" e conosce Leonard Cohen, con cui suona in tour. Il suo primo successo è la canzone "Right Time of the Night", ma sarà il cinema a portarle fortuna. Nel 1979 infatti Jennifer interpreta la canzone "It Goes Like It Goes" per il film "Norma Rae". La canzone vince l'Oscar come miglior brano originale (il premio va però agli autori David Shire e Norman Gimbel) Due anni dopo Jennifer interpreta "One More Hour" per il film di Milos Forman "Ragtime".

Il 1982 è l'anno di "Up Where We Belong": Jennifer la canta con Joe Cocker per "Ufficiale e gentiluomo".La canzone (di Buffy Sainte-Marie, Will Jennings e Jack Nitzsche) vince il Premio Oscar per la migliore canzone originale. Jennifer e Cocker si aggiudicano invece il Grammy Award per la migliore performance pop di un duo o di un gruppo vocale.

Nel 1987 Jennifer canta con Bill Medley dei Righteous Brothers "(I've Had) The Time of My Life" nel film "Dirty Dancing". Ancora una volta, Oscar a Franke Previte, John DeNicola e Donald Markowitz, autori del brano, e Grammy Award per per la migliore performance pop di un duo o di un gruppo vocale per Jennifer.

Dopo questi trionfi, la carriera di Jennifer non ha più avuto picchi. Il suo ultimo album è stato "Another Time, Another Place", del 2018.

