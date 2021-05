London Grammar: Hannah Reid ospite di Radio Monte Carlo

Lunedì 31 maggio alle 19.30 ospite di Tamara e Guido per un'intervista esclusiva è Hannah Reid, l'affascinante frontwoman dei London Grammar. L'artista presenta il nuovo album della band, "Californian Soil".

Si tratta del terzo album del gruppo britannico, ricco di messaggi di empowerment femminile. L'album è stato anticipato dal singolo "How Does It Feel". Nel video, Hannah recita insieme a Jacob Fortune-Lloyd, reso celebre dalla sua interpretazione del personaggio di Townes nella serie televisiva "La regina degli scacchi"

I London Grammar avevano esordito nel 2013 con l'album "If You Wait" (doppio platino) a cui era seguito "Truth Is A Beautiful Thing", nel 2017. La band ha venduto finora oltre 3 milioni di dischi.

Non perdere la nostra intervista esclusiva.