Eurovision: quale città italiana ospiterà la prossima edizione?

Eurovision Song Contest 2021: ha vinto l'Italia, con i Maneskin, dopo 29 anni (l'ultimo vincitore italiano era stato Toto Cutugno nel 1992 con "Insieme") . E adesso, dopo la soddisfazione, parte l'interrogativo: quale città italiana ospiterà l'edizione 2022 della manifestazione musicale?

Come da tradizione, infatti, è il paese vincitore a organizzare e ospitare l'edizione dell'Eurovision Song Contest successiva a quella della vittoria. Italia, dunque, dopo i Paesi Bassi di quest'anno (l'edizione 2021 si è svolta a Rotterdam).

Le città che sembrano le più probabili candidate sono Milano e Torino. Lo show potrebbe essere ospitato al Pala Alpitour della città sabauda (con una capienza da 18.500 spettatori) o al Forum di Milano (12.500 spettatori).

A farsi avanti pare però che sia stata anche Bologna, che è anche Città della Musica UNESCO, come ha ricordato Matteo Lepore, candidato sindaco alle primarie del centrosinistra. Non solo i grandi capoluoghi: anche Sanremo (che in effetti in tema di Festival può vantare una certa esperienza) e Pesaro vorrebbero ospitare la gara.

In attesa di scoprire quale sarà la città italiana designata, ecco quali sono i costi per organizzare una simile manifestazione. Si parla di una cifra che oscilla dai 20 ai 27 milioni di euro, un costo più elevato rispetto al Festival di Sanremo.

(Foto Getty Images)